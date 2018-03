De nombreuses actrices du développement locales ont assisté au lancement officiel de la 2è phase du projet

Korhogo, 1er mars (AIP) – La deuxième phase du projet « Femme en entreprise » de l’Ong Care Mano River (Care International), qui vise l’autonomisation de la femme en milieu rural et péri-urbain par le renforcement de ses compétences entrepreneuriales, a été lancée mercredi, à Korhogo. La cérémonie s’adressait particulièrement aux autorités administratives et aux chefs traditionnels, ainsi qu’à des directeurs et à des chefs de service, dont la collaboration et l’appui seront indispensables à la réussite du projet, a indiqué le directeur pays de l’Ong, Guillaume Aguettant. Cette deuxième phase va durer 24 mois contre 18 pour la première et ciblera 5000 femmes dans le district d’Abidjan et dans les régions du Gbêkè, du Poro et du Tonkpi. Il s’agira notamment...

