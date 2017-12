Côte d’Ivoire/ La 19ème édition du Prix Ebony prévue vendredi à Abidjan

La 19ème Edition du Prix Ebony aura lieu le 29/12/2017 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire

Abidjan, 28 dec (AIP) – La 19ème édition du Prix Ebony, récompensant les meilleurs journalistes de Côte d’Ivoire, est prévue vendredi au Sofitel Abidjan Hôte Ivoire. Organisée par l’Union nationale des journalistes de Côte d’Ivoire (UNJCI), cette Soirée des Ebony qui se tient au cours de la Nuit de la Communication, vise à distinguer les journalistes qui ont produit des articles fouillés (grands genres) et de qualité au cours de l’année. Auparavant réservé aux catégories Presse écrite, Radio et Télévision, le Prix Ebony est désormais ouvert aux agences de presse, en l’occurrence à l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP). L’édition 2017 se tient sous le parrainage du Premier ministre, ministre du Budget et du Porte-feuille de l’Etat, Amadou Gon Goulibaly. Le...

