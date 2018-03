Côte d’Ivoire/ La 10ème édition du MASA ouvre ses portes samedi

Abidjan, 06 mars (AIP)- La 10ème édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) ouvre officiellement ses portes samedi, à travers la cérémonie officielle d’ouverture au Palais de la Culture de Treichville. Cette cérémonie est placée sous le haut parrainage du Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan et sera suivie du vernissage de l’exposition photo dédiée aux 25 ans du MASA. Du 09 au 17 mars, le plus grand marché des arts en Afrique donnera lieu à plus 300 spectacles de danse, conte, théâtre musique, humour, mode, slam et des arts de la rue, dans les communes de Treichville, Plateau, Cocody, Abobo, Yopougon et Koumassi. Plusieurs rencontres professionnelles sont également prévues. Des caravanes de la rue ont sillonné, du jeudi au lundi, les...

