Côte d’Ivoire/ Kouadio Kouassi Adolphe, lauréat du Prix spécial du patronat 2016

Abidjan, 11 jan (AIP) – Après Kouakou Konan Raphaël en 2016, l’ingénieur des techniques de l’eau, Kouadio Kouassi Adolphe, a enlevé, jeudi, le 4eme Prix spécial du patronat pour l’innovation doté d’une enveloppe de 10 millions de FCFA, pour les résultats de ses travaux portant sur la dépollution des eaux usagées. Il a remporté le premier prix parmi 33 candidats dont 14 en technologies et protection de l’environnement, 12 en utilisation des TIC dans l’éducation et sept dans l’utilisation des substances naturelles au service des populations, avait indiqué la présidente du jury, Pr Annick Tahiri, directrice de la valorisation et de l’innovation, à l’annonce des résultats. Les trois premiers prix dotés de cinq millions de FCFA chacun reviennent à Koné Daouda...

