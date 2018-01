Côte d’Ivoire / Kaba Nialé veut accélérer les grandes réalisations pour une croissance économique plus inclusive

La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé (ph d'archive)

Abidjan, 13 jan (AIP ) – La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé a exprimé vendredi, lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an, à l’immeuble SCIAM, au plateau, son ambition d’accélérer « les grandes réalisations, inscrite au programme national de développement (PND) 2016-2020, afin d’assurer une croissance économique plus inclusive en 2018, en Côte d’Ivoire. Selon la ministre, en 2018, son département ministériel, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et le secteur privé, devront accélérer la cadence de la mise en œuvre du PND 2016-2020 pour renforcer les acquis sociaux conformément à la « Grande Ambition » du président de la République. Ainsi cette année, les principales...

