Cote d’Ivoire/ Journée carrière 2018: le CIO plaide pour un nouveau siège à Dimbokro

Dimbokro, 18 avr (AIP) – Le directeur du Centre d’information et d’orientation (CIO) de la direction régionale de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (DREENETFP), Bamba Ladji, a plaidé auprès des autorités politiques et administratives pour un nouveau siège en vue d’une efficacité du service, lors de l’édition 2018 de la journée carrière de l’Education initiée, mercredi par le CIO, au collège moderne de Dimbokro. « Nous demandons aux autorités locales de nous aider à acquérir un nouveau siège plus adéquat pour que nous puissions travailler efficacement », a plaidé Bamba Ladji devant le secrétaire général de préfecture, Soro Sana, les autorités éducatives et de nombreux élèves...

