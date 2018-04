Côte d’Ivoire/ JML Paludisme: Report des festivités officielles de la 11è édition prévue à Abengourou

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie

Abidjan, 25 avr (AIP)- Les festivités officielles de la 11è édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, prévue ce mercredi, à Abengourou, sont reportées à une date ultérieure, a appris l’AIP, de sources proches du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique. Ce report de cette journée placée sous le thème, « Prêts à vaincre le paludisme » est lié à des raisons techniques, ont-ils précisé. Le cérémonie devrait avoir lieu au district sanitaire d’Abengourou en présence du ministre en charge de la santé, Raymonde Goudou Coffie et des représentants des partenaires impliqués dans la lutte contre la maladie à savoir l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF. (AIP) fmo

