Côte d’Ivoire / JIF 2018 : des voies d’accès aux financements expliquées aux femmes

Des voies d’accès aux financements expliquées aux femmes

Abidjan, 1er mars (AIP) – Des voies d’accès aux financements de projets portés par les femmes, notamment le Fonds d’appui aux femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI), les Associations villageoises d’épargne et de Crédit (AVEC), le projet de gestion novatrice du fonds national « femme et développement » ont été expliqués aux femmes, lors d’un panel organisé par le ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, à l’hôtel du district d’Abidjan. La tenue de ce panel s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme (JIF) célébrée le 8 mars et placée pour cette 21ème édition sur le thème «Inclusion financière pour l’autonomisation de la femme et jeune fille en milieu rural». En relation...

