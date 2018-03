Côte d’Ivoire/JIF 2018: Des femmes rurales plaident pour la mécanisation de leurs activités agricoles à Dimbokro

Dimbokro, 07 mars (AIP) – En prélude à la journée internationale de la femme (JIF) qui sera célébrée le 8 mars, des femmes du milieu rural ont confié, lors d’une rencontre avec l’AIP, mardi dans des villages de Dimbokro, leur souhait de voir leurs activités agricoles mécanisées en vue d’accroître leur productivité pour une plus grande autonomisation et une participation plus accrue au développement du pays. « Si nos activités agricoles notamment le labour pouvaient être un peu mécanisées, je crois que nous participerions effectivement et franchement au développement de ce pays », a déclaré la présidente du groupement des femmes agricultrices du village d’Ahua, Adou N’gondo Kouadio. Elle a affirmé attendre beaucoup du gouvernement et des ONG...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.