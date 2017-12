Côte d’Ivoire / Jean-Pierre Kutwa exhorte à cultiver l’amour « qui fait grandir l’autre »

Le Cardinal / Jean-Pierre Kutwa (ph d'archives)

Abidjan, 26 déc (AIP) – Le Cardinal Jean Pierre Kutwa a exhorté lundi les chrétiens à cultiver un amour qui fait grandir l’autre dans son homélie prononcée lors de la célébration eucharistique du jour de Noël à la cathédrale saint Paul du Plateau. «Il n’y a que l’amour qui est essentiel, un amour qui fait grandir l’autre, un amour qui donne à l’autre de répondre à sa vocation dans le monde, un amour dont le véritable axe sont le partage et la solidarité », a prêché, Mgr Kutwa en présence de milliers de fidèles. Il a enseigné que la fête de Noël révèle que Dieu ne désespère pas de l’humanité marquée de plus en plus par l’individualisme, l’égoïsme, et d’intérêts personnels. Une humanité où les sociétés se referment sur elles mêmes...

