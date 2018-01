Côte d’Ivoire / Investiture de la présidente de la FEFACDI à Dimbokro

Dimbokro, 14 jan (AIP) – La présidente de la Fédération des femmes agricultrices, avicultrices et commerçantes de Dimbokro (FEFACDI), Touré Pegan a été installée, lors d’une cérémonie parrainée samedi par le maire Bilé Diéméléou Amon Gabriel, en présence des autorités administratives et politiques de la localité. Touré Pégan a été portée à la tête de cette fédération, il y a quelques mois. Durant trois années, elle va présider aux destinées de la FEFADC. « Je m’engage à faire en sorte d’honorer la confiance que mes pairs ont placé en moi. Je travaillerai toujours dans le sens de l’intérêt général pour la survie de la FEFADC », a promis Mme Touré. Elle a fait que remarquer que son organisation qui est forte de plus de 1000 femmes est le...

