Côte d’Ivoire/International/ RSF demande une enquête sur le meurtre du journaliste libérien Tyron Brown (Communiqué)

Abidjan, 18 avr (AIP) – Dans un communiqué de presse publié mercredi, Reporters sans frontières (RSF) demande une enquête approfondie afin d’éclaircir les circonstances du meurtre du journaliste libérien Tyron Brown et de tout faire pour retrouver les auteurs. Le journaliste de la radio et télévision privée Super FM a été retrouvé mort en pleine rue dans la nuit de dimanche à lundi. Son corps, poignardé à deux reprises, selon la police, a été jeté d’un véhicule dans la banlieue de Monrovia, la capitale du Liberia. Joint par RSF, Charles Coffey, le président de l’Union de la Presse au Libéria (PUL), s’est dit choqué par la cruauté de ce meurtre et inquiet que cela alimente la peur et l’autocensure parmi les journalistes libériens. “Nous demandons...

