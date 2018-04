Côte d’Ivoire/International/ Recherche des solutions durables pour la résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs ouest-africains

Les officiels présents à la cérémonie d'ouverture de la réunion d'Abuja sur les conflits de transhumance (Le 26/04/2018)

Abidjan, 28 avr (AIP) –Une réunion conjointe de haut niveau des ministres de la Sécurité et de ceux chargés de l’Elevage de la CEDEAO, du Cameroun, du Tchad, de la Mauritanie et de la Centrafrique sur le pastoralisme et la transhumance transfrontalière s’est ouverte jeudi à Abuja, au Nigeria. Les propositions et recommandations devant permettre la résolution pacifique des conflits entre fermiers et éleveurs de l’espace communautaire seront soumises à l’appréciation des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), lors de leur prochaine session prévue à Lomé, au Togo, a annoncé le président nigérian, Muhammadu Buhari, par la voix de son vice-président, Prof. Yemi Osinbajo, à l’ouverture de la rencontre. M...

