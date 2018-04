Côte d’Ivoire/International/ Le Tchad  est plongé dans une censure de réseaux sociaux (AFEX)

Coupure des réseaux sociaux (Archives)

Abidjan, 19 avr (AIP) – Les utilisateurs d’Internet au Tchad sont privés d’accès aux services des réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp depuis le 28 mars, annonce le Réseau des organisations africaines de la promotion de la liberté d’expression (AFEX). Dans un communiqué de presse publié mercredi, AFEX souligne que le gouvernement et les fournisseurs de services mobiles ne donnent aucune raison à la base de cette restriction. Les sources du Réseau au Tchad indiquent que la coupure des médias sociaux a touché plusieurs parties du pays et certaines personnes recourent à l’utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à ces plates-formes. Cependant, selon de reportages des médias, les deux opérateurs de services mobiles (Airtel et Tigo) ont...

