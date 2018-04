Une manifestation de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF) de France (Archives)

Abidjan, 17 avr (AIP) – Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a décidé lundi d’attribuer le label « Grande cause nationale » pour l’année 2018 à la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), un réseau d’associations luttant contre les violences faites aux femmes. Ce label, qui existe depuis 1977, accorde le droit à cette fédération d’obtenir des « diffusions gracieuses de sa campagne de communication et d’information sur les radios et les télévisions publiques », précise un communiqué de Matignon. Il s’agit de la 2ème fois, après 2010, que le label est accordé à la lutte contre les violences faites aux femmes. (AIP) cmas

