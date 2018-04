Côte d’Ivoire/International/ La situation en Guinée-Bissau au menu d’un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Lomé

Le Président Ouattara participe au Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO (Archives)

Abidjan, 14 avr (AIP) – Les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont évalué la situation politique en Guinée-Bissau, ce samedi, à Lomé, au Togo, à l’occasion d’un sommet extraordinaire à huis clos pour examiner la question et prendre des décisions importantes pouvant contribuer à la résolution de cette longue crise politique. Au cours de cette rencontre d’une journée, le ministre togolais des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration africaine, et président du Conseil des ministres de la CEDEAO, Prof. Robert Dussey, ainsi que le président de la Commission de l’organisation régionale, Jean-Claude Kassi Brou, ont présenté un rapport sur les derniers développements de...

