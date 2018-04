Côte d’Ivoire/International/ La Commission de la CEDEAO et l’AFD signent la convention du PEPISAO

Signature de la Convention du PEPISAO entre MM. Jean-Claude Kassi Brou et Philippe Chedanne de l'AFD (Abuja, le 26/04/2012)

Abidjan, 28 avr (AIP) – Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, et le directeur régional ‘’Grand Sahel’’ de l’Agence française de développement (AFD), Philippe Chedanne, ont signé un accord de subvention en faveur de l’intégration et de la sécurisation de l’élevage et du pastoralisme en Afrique de l’Ouest. L’accord a été conclu jeudi à Abuja, au Nigeria, en présence de Denys Gauer, l’ambassadeur de France dans ce pays, rapporte un communiqué de la Commission de la CEDEAO. La signature de cet accord est intervenue en marge de la réunion conjointe de haut niveau des ministres de la Sécurité et de ceux chargés de l’Elevage de la CEDEAO, du Cameroun, du Tchad,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.