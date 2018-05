Côte d’Ivoire/International/ La BBC et VOA suspendues à l’approche du référendum constitutionnel au Burundi (RSF)

Abidjan, 04 mai (AIP) – Le Conseil national de la communication (CNC) au Burundi a ordonné la suspension des radios internationales BBC et Voice of America (VOA) sur le territoire pour une durée de six mois, rapporte Reporters sans frontières (RSF). Dans un communiqué de presse publié vendredi, RSF dénonce une volonté de bâillonner un peu plus la presse alors que s’ouvre la campagne pour le référendum constitutionnel. Selon l’organisation, dans un communiqué publié ce vendredi, le CNC ​s’en prend à ​ plusieurs radios locales et internationales, accus ant​ notamment les chaînes étrangères BBC et VOA de « manquement à la déontologie ». Ces dernières sont donc interdites de diffusion pour une durée de six mois à partir du 7 mai prochain. L’organe...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.