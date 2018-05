Côte d’Ivoire/International/ Dr Moeti exhorte l’UEMOA à investir davantage dans les emplois du secteur de la santé et du social

Dr Moeti, directrice de l'OMS AFRO (Archives)

Abidjan, 07 mai (AIP) – Lors de la réunion des ministres de la santé, de l’emploi et des finances des pays membres de l’espace UEMOA, la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dr Moeti Matshidiso a exhorté ces huit Etats à investir davantage dans les emplois du secteur de la santé et du social pour garantir une croissance économique inclusive et un développement durable. Selon un communiqué de presse de l’OMS transmis lundi à l’AIP, Dr Moeti s’est adressée aux ministres participants par vidéoconférence, vendredi à Abidjan. La capitale économique ivoirienne a abritait le 2ème réunion des ministres en charge de la Santé, de l’Emploi élargie à ceux des Finances, des pays membres de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine). Cette...

