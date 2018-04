Côte d’Ivoire/International/ D’ici 2030, le cancer du col de l’utérus fera plus de 443 000 victimes chaque année dans le monde

Le cancer du col de l'utérus

Abidjan, 18 avr (AIP) – D’ici 2030, le cancer du col de l’utérus fera plus de 443 000 victimes chaque année dans le monde, la plupart en Afrique subsaharienne, selon la Revue d’experts sur la thérapie anti-infectieuse. D’après un communiqué publié mercredi par l’Organisation de la presse africaine (APO) en prélude à la 8ème Semaine africaine de la vaccination qui sera célébrée du 23 au 29 avril, le cancer du col de l’utérus reste l’une des principales causes de décès par cancer chez les femmes en Afrique. Selon les données 2017 du Centre du virus du papillome humain (VPH), le cancer du col de l’utérus est le cancer le plus fréquent chez les femmes au Malawi, au Kenya, en Zambie et au Zimbabwe et le deuxième cancer le plus...

