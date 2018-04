Côte d’Ivoire/International/ Décès de Barbara Bush, épouse puis mère de présidents des États-Unis

Barbara et les Présidents Bush -père et fils (Archives)

Abidjan, 18 avr (AIP) – Barbara Bush, épouse de George H. W. Bush et mère de George W. Bush, deux anciens Présidents des Etats-Unis, s’est éteinte à l’âge de 92 ans, mardi soir à Houston (Texas). Souffrant depuis plusieurs années d’une maladie pulmonaire et cardiaque, elle avait décidé d’arrêter son traitement médical et de recourir aux soins palliatifs dimanche dernier, selon un communiqué diffusé sur Twitter par le porte-parole de son mari, Jim McGrath. Depuis, les messages d’affection affluent de tous les États-Unis ainsi que les hommages. Le Président américain, Donald Trump, a aussitôt salué dans un communiqué transmis par la Maison Blanche sa solide dévotion pour son pays et sa famille, qu’elle a servis indéfectiblement bien. « En...

