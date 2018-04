Côte d’Ivoire/International/ Boko Haram a enlevé plus de 1 000 enfants depuis 2013 au Nigeria  (UNICEF)

Des ex-captives nigérianes de Boko Haram attendent de rencontrer le président Muhammadu Buhari à Abuja, le 23 mars 2016

Abidjan, 13 avr (AIP) – Plus de 1 000 enfants ont été enlevés depuis 2013 par les jihadistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, révèle l’UNICEF dans un communiqué publié vendredi. Cette annonce intervient quatre ans après l’enlèvement en avril 2014, de 276 lycéennes à Chibok dont plus de 100 sont toujours captives du groupe terroriste. « Les enfants du nord-est du Nigeria continuent d’être la cible d’attaques à une échelle révoltante », souligne Mohamed Malick Fall, un responsable de l’agence onusienne. L’insurrection de Boko Haram, qui cherche à instaurer un califat dans le nord-est du Nigeria, a fait au moins 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Selon l’UNICEF, au moins 2 295 enseignants ont été tués...

