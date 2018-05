Côte d’Ivoire/International/ Au Gabon, l’audiovisuel public déclenche une grève inédite (RSF)

Abidjan, 04 mai (AIP) – Les groupes Radio Gabon et Gabon Télévision sont en grève à l’initiative du syndicat des professionnels de la communication (SYPROCOM) qui dénonce l’ingérence du pouvoir et le non-paiement des arriérés de salaire, rapporte Reporters sans frontières (RSF). Dans un communiqué de presse publié » vendredi, RSF demande aux autorités de ne pas entraver l’indépendance éditoriale des médias publics. Salaires impayés, ingérence dans la ligne éditoriale, matériel vétuste, c’en est trop pour les journalistes de Radio Gabon et Gabon Télévision. Près de sept cents employés des deux groupes de l’audiovisuel public ont choisi d’exprimer leur ras-le-bol en lançant lundi 30 avril une grève inédite par son ampleur. Plus aucune émission...

