Côte d’Ivoire/International/ AFC maintient ses performances financières et opérationnelles solides en 2017

MM. Andrew Alli, PDG de AFC, Emeka Emuwa, président de l'assemblée générale et Dr. Adesegun Akin-Olugbade, chef d'exploitation et conseiller juridique, lors de la 10e assemblée générale annuelle de AFC le 27/04/2018 à Lagos

Abidjan, 06 mai (AIP) – Africa Finance Corporation (AFC), l’institution de développement multilatéral des infrastructures leader en Afrique, a annoncé les résultats de son exercice 2017 qui établissent le maintien de ses performances financières et opérationnelles solides. Selon un communiqué publié vendredi par African Media Agency (AMA), les chiffres clés sont 109,2 millions de dollars US de revenu total global pour l’année; 100,3 millions de dollars US de bénéfice net sur l’année; 4,2 milliards de dollars US de totalité d’actifs – 21% de croissance au bilan par rapport à l’année précédente; 1,5 milliards de dollars US de fonds propres; 142,7 millions de dollars US de revenu d’intérêt net, 21% de plus par rapport à l’année...

