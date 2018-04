Côte d’Ivoire/International/ Abuja abrite une réunion d’experts sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs en Afrique

Les participants à la rencontre d'Abuja sur les conflits de transhumance (Le 23 avril 2018)

Abidjan, 26 avr (AIP) – Une réunion d’experts de deux jours sur les conflits entre éleveurs et agriculteurs s’est ouverte mardi à Abuja, au Nigeria, en présence de représentants des Etats membres de la CEDEAO, mais aussi de la Mauritanie, du Tchad et de la République centrafricaine. Des experts en provenance de ces pays, aux côtés d’autres parties concernées, veulent réfléchir à des solutions au grand défi que représentent les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région, en prélude à la réunion des ministres de la Sécurité et de ceux de l’Agriculture/des Ressources animales des Etats de la CEDEAO, prévue ce jeudi, rapporte un communiqué de presse de la Commission régionale. Dans le discours qu’il a prononcé lors de la cérémonie d’ouverture...

