Côte d’Ivoire/International/ $ 100 millions pour la recherche et le développement d’antipaludiques de nouvelle génération (Laboratoire)

Novartis investira $100 millions de dollars dans la recherche et le développement d'antipaludiques de nouvelle génération

Abidjan, 17 avr (AIP) – Le laboratoire Novartis compte investir plus de 100 millions de dollars afin de faire progresser la recherche et le développement de nouvelles générations de traitements destinés à combattre la résistance émergente à l’artémisinine et à d’autres antipaludiques actuellement utilisés. Dans un communiqué publié mardi par l’Organisation de la presse africaine (APO), le laboratoire pharmaceutique annonce que cet engagement se fera au cours des cinq prochaines années. L’engagement inclut également l’accès élargi aux antipaludiques pédiatriques et la mise en œuvre de programmes de développement de capacités destinés à contribuer à atteindre l’objectif de l’OMS de réduire la mortalité infantile liée au paludisme d’au moins 90% d’ici...

