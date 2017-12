Côte d’Ivoire-Inter/Le 4ème Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes tenu Abu Dhabi

Les participants au 4è Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes

Abidjan, 26 déc (AIP)- La capitale des Emirats Arabes Unis (UAE), Abu Dhabi, a accueilli le 4ème Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes sous le patronage du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de ce pays, le Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Placé sous le thème « Paix mondiale et l’islamophobie : Barrer la route à l’extrémisme », ce forum s’est déroulé du 11 au 13 décembre en présence de hauts fonctionnaires et d’un groupe d’élites et d’intellectuels ainsi que des représentants religieux de différentes confessions. Le point culminant de la séance d’ouverture, signale-t-on, a été l’accord de coopération conjoint entre l’ONU, représentée par le sous-secrétaire...

