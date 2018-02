Côte d’Ivoire-Inter/La 18ème conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du CILSS s’est tenue à Niamey

Des chefs d'Etat et de gouvernement ayant pris part la 18è Conférence du CILSS

Abidjan, 08 fév (AIP) – La 18ème conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse au sahel (CILSS) s’est tenue mercredi au palais des congrès de Niamey, au Niger, sous la présidence du Malien Ibrahim Kéita, président en exercice de la CILSS. Cette rencontre qui entrait dans le cadre de la tenue des instances statutaires du CILSS, fait suite à la 53ème session ordinaire du conseil des ministres et à la 25ème réunion du comité régional de programmation et de suivi (CRPS) de cette organisation, indique une dépêche de l’agence nigérienne de presse (ANP). En procédant à l’ouverture de la conférence, le président Ibrahim Boubacar Kéita a affirmé que le combat pour la sécurité alimentaire est...

