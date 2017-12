Côte d’Ivoire-Inter/Du football à la politique, l’heureux parcours de « Mister George »

Le nouveau président du Liberia, Georges Weah (Ph. d'archive)

Abidjan, 29 déc (AIP)-Elu à un taux de 61,5% des suffrages au second tour de la présidentielle au Libéria, Georges Weah est passé de la gloire du football à la gloire de la politique. Ancienne star du football africain et libérien, Georges Weah dit « Mister George », 51 ans, va succéder en janvier à la première femme présidente en Afrique, Mme Elle Jonhson Sirleaf, après avoir littéralement étalé le vice-président sortant Joseph Boakai. Dès l’annonce de sa victoire, George Weah a salué ses partisans, du balcon du QG de son parti, à la périphérie de Monrovia, des larmes coulant sur ses joues. « Je mesure l’importance et la responsabilité de la tâche immense que j’embrasse aujourd’hui. Le changement arrive »,...

