Côte d’Ivoire-Inter / Une messe prévue jeudi à Kinshasa pour la mémoire d’Etienne Tshisekedi

Abidjan, 30 jan (AIP)- Une messe sera célébrée jeudi à Kinshasa en mémoire de l’ancien leader de l’opposition Étienne Tshisekedi, à l’occasion du premier anniversaire de sa mort, a annoncé son parti l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Dans un communiqué, l’UDPS indique « qu’une messe d’action de grâce » sera célébrée jeudi à 09h30 à la cathédrale Notre-Dame-du-Congo à Kinshasa, suivie « d’activités politiques » au siège du parti à Limete. Ces « cérémonies d’hommages et de souvenir » sont à l’initiative des « familles politique et biologique » de Tshisekedi. Un an après sa mort le 1er février 2017 à Bruxelles, la dépouille d’Étienne Tshisekedi n’a toujours pas été inhumée. En cause, des dissensions...

