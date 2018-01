Côte d’Ivoire-Inter / Une jeune Indienne de 19 ans a créé une culotte anti-viol

L'inventeuse de la culotte anti-viol et son invention

Abidjan, 18 jan (AIP) – Une Indienne de 19 ans, Seenu Kumari, originaire d’Uttar Pradesh, Etat situé dans le nord de l’Inde, a mis au point une culotte anti-viol, une création sophistiquée pour porter secours aux femmes de son pays. Selon Afriquemagazine.com, le dispositif a tout du sous-vêtement féminin classique, à la différence près que le partie supérieure de la culotte est munie d’une ceinture et d’un boîtier électroniques. Ce dispositif a été imaginé de manière à ce que l’agresseur ne puisse pas retirer la culotte, qui se « déverrouille » uniquement via un code électronique qu’on peut composer directement sur le petit clavier du boîtier. Mais le dispositif de Seenu Kumari va encore plus loin. Muni d’un système de...

