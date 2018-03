Côte d’Ivoire/ Inter/ Une collision ferroviaire fait 12 morts en Egypte

Abidjan, 02 mars (AIP)- Au moins 12 personnes sont mortes et 39 personnes blessées mercredi, suite à une collision entre un train de marchandises et un train de passagers à Al Bahaira, dans le Nord de l’Egypte. Il s’agit de l’accident ferroviaire le plus meurtrier en Egypte depuis novembre 2012 qui avait fait 47 morts après celui de 2002 qui avait fait quelque 370 morts à une quarantaine de kilomètres au sud du Caire. L’Egypte connaît régulièrement de graves accidents routiers ou ferroviaires dus à une circulation anarchique, des véhicules vétustes, des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées, note-t-on. (AIP) sdaf/fmo

