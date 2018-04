Côte d’Ivoire-Inter / Une camionnette fonce sur une foule à Toronto et fait 10 morts et 15 blessés

Abidjan, 24 avr (AIP) – Un jeune homme d’une vingtaine d’années conduisant une fourgonnette de location a foncé sur une foule sur les trottoirs de la rue Yonge à Toronto au Canada, faisant 10 et 15 blessés. Le jeune homme identifié comme étant Alek Minassian, âgé de 25 ans et originaire de Richmond Hills, en banlieue nord de Toronto, a agi de manière « délibérée » selon le chef de la police de Toronto, Mark Saunders. C’est vers 13H26 locales (17H26 GMT) que la police a été avertie qu’une camionnette blanche de location renversait des piétons en fonçant sur les trottoirs de la rue Yonge, à une heure de forte affluence et sous un grand soleil printanier. Le conducteur a été arrêté 26 minutes plus tard, après avoir ensanglanté la rue Yonge sur environ...

