Côté d’Ivoire/ Inter/ Une attaque fait un mort et des blessés à Tombouctou

Abidjan, 15 avril (AIP)- Une attaque contre l’aéroport de Tombouctou visé par des tirs de mortiers et des voitures piégées à fait un mort et une vingtaine de blessés dans le camp de la Minusma et de la force Barkhane. L’assaut s’est produit peu après 14 heures GMT et locales sur le site aéroportuaire de cette ville du Nord du Mali ou sont cantonnés des casques bleus de la Minusma et des hommes de l’opération française Barkhane. Selon le ministère malien de la Sécurité, pendant que les deux camps essuyaient une dizaine des tirs de roquettes, des hommes portaient les couleurs des forces armées maliennes (FAMAS) et d’autres le sigle « UN » des Nations-unies. Le premier a explosé tandis que le second a pu être immobilisé. Selon la Minusma, un...

