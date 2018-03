Côte d’Ivoire-Inter/Une attaque armée en cours dans la ville de Ouagadougou

Un nuage de fumée dégagé dans une explosion due à une attaque en cours à Ouagadougou

Abidjan, 2 mars (AIP)- Une attaque armée dans les zones des alentours de la Primature et du rond-point des Nations-Unies est en cours à Ouagadougou, selon un communiqué de la police burkinabé. Les unités spécialisées des forces de défense et de sécurité de ce pays sont en action, précise le communiqué qui invite les populations de Ouagadougou et environs à éviter de s’incruster dans ces zones de l’attaque qui, selon les médias internationaux, viserait l’ambassade de France et l’institut français. Une attaque terroriste qui avait visé le 13 août 2017, avait fait, officiellement, au moins 18 morts et huit blessés, rappelle-t-on. (AIP) kp

