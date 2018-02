Côte d’Ivoire-Inter/ Un spécialiste de l’aménagement d’intérieur annonce son installation à Abidjan

Man, 22 fév (AIP)-L’entreprise internationale Haussmann, spécialiste de l’aménagement d’intérieur et d’espaces professionnels en Afrique de l’Est, annonce son installation dans trois pays de l’Ouest dudit continent dont la Côte d’Ivoire, indique un communiqué de presse dont l’AIP a reçu copie jeudi. «Aujourd’hui, avec une croissance annuelle de 20% du marché immobilier commercial en Afrique, l’émergence rapide d’une classe moyenne et l’intérêt croissant des investisseurs étrangers, nous sommes convaincus que c’est le moment opportun pour se déployer sur le reste du continent et affirmer notre position d’acteur incontournable dans le domaine de l’aménagement d’intérieurs professionnels en Afrique. », a affirmé...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.