Côte d’Ivoire/ Inter/ Un mort et plusieurs blessés dans la chute d’une montgolfière en Egypte

Vol en montgolfière (archive)

Abidjan, 05 jan (AIP)- Un touriste sud-africain a été tué et 12 personnes blessées dans la chute d’une montgolfière, vendredi, près de Louxor (Sud de l’Egypte), a fait savoir un responsable du ministère de la santé, sans préciser la nationalité des blessés, ni la gravité de leur état. La montgolfière transportait une vingtaine de personnes lorsqu’elle s’est écrasée. C’est le deuxième accident de ce genre dans cette ville du Sud de l’Egypte en près de cinq ans, selon des responsables. Le 26 février 2013, 18 touristes britanniques, français, hongrois et japonais périrent dans l’accident d’une montgolfière qui passait au-dessus de la cité antique de Louxor. Le pilote et un touriste survécurent à l’accident en sautant de la nacelle. Une fuite...

