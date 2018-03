Côte d’Ivoire-Inter/Un groupe de djihadistes revendique l’attaque de Ouagadougou

Abidjan, 04 mars (AIP)- Le groupe djihadiste Jamaat Nord-est Al-islam wal-mouslimin ou groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) qui a fait allégeance à Al Qaïda, a revendiqué la double attaque de Ouagadougou qui a fait huit assaillants tués et autant d’éléments de sécurité et de l’ordre, ainsi qu’une dizaine de personnes blessées. Dans un communiqué publié samedi, le GSIM a affirmé avoir agi en représailles à l’opération de Barkane à la mi-février au Nord du Mali et qui a fait plusieurs morts au sein des dirigeants de groupe dirigé par le Touareg malien Iyad Ag Ghaly. Cette nouvelle organisation annoncée le 02 mars 2017 multiplie depuis plusieurs semaines des actions vis-à-vis de la France, notamment l’enlèvement de l’humanitaire française de...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.