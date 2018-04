Côte d’Ivoire/ Inter: Un diamant de 327 carats trouvé au Botswana

L'un des plus gros diamants au monde exposé (photo d'archive)

Abidjan, 27 avr (AIP)- Un diamant de 327 carats a été trouvé jeudi, par la société Lucara, au Botswana, rapporte Bloomberg Financial News. Les mineurs de diamants du Botswana semblent avoir découvert un riche filon qui comporte des gemmes massives. En 2015, le deuxième plus gros diamant du monde a été découvert au Botswana, avec 1111 carats, la pierre avait la taille d’une balle de tennis. Le plus gros diamant de tous les temps était de 3106 carats. Il a été trouvé en 1905 à seulement neuf mètres de la surface en Afrique du Sud et a été extrait à l’aide d’un couteau de poche. Certains suggèrent que l’écart de 110 ans entre les deux grandes gemmes était lié au changement des équipements miniers qui sont devenus plus performants au...

