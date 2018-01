Côte d’Ivoire/ Inter/ Un attentat-suicide dans une mosquée fait une quinzaine de morts au Nigeria

Une vue aérienne de Maiduguri, (Nigeria) en saison sèche

Abidjan, 03 jan (AIP)- Un attentat-suicide dans une mosquée de Gamboru, dans l’Etat du Borno (à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun), a fait au moins 14 morts mercredi, avant la première prière du matin, selon des membres des milices civiles. « Pour l’instant, 14 corps ont été sortis des décombres de la mosquée, dans le quartier d’Unguwar Abuja, qui a été totalement détruite par l’explosion. Seul le muezzin a survécu et nous pensons qu’il y a beaucoup plus de victimes sous les décombres», a rapporté Umar Kachalla, qui combat Boko Haram aux côtés de l’armée nigériane. Non encore revendiquée, l’attaque a été attribué au groupe djihadiste Boko Haram. Gamboru est une grande ville marchande au carrefour du Nigeria et du Cameroun,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.