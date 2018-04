Côte d’Ivoire/ Inter/ Trump espère voir les deux Corée « vivre en paix »

Le Président américain Donald Trump avec le Prémier ministre japonais, Shinzo Abe lors d'une conférence de presse mercredi 18 avril 2018 .en Floride

Abidjan, 19 avr (AIP)-Le président américain, Donald Trump a dit, mercredi, lors d’une conférence de presse aux côtés du Premier ministre japonais Shinzo Abe, en Floride, aux Etats-Unis, espérer que les pourparlers inédits annoncés avec la Corée du Nord pourraient permettre à toute la péninsule coréenne de « vivre en sécurité, dans la prospérité et en paix ». « Nous espérons que cette rencontre sera couronnée d’un grand succès et nous avons hâte d’y participer », a expliqué Donald Trump, qui a accepté de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d’ici à juin. « Comme je l’ai déjà dit, une voie prometteuse est ouverte pour la Corée du Nord si elle accomplit une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Ce sera un grand jour...

