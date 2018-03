Côte d’Ivoire/ Inter/ Tirs à Ouagadougou: sept morts du côté des forces de l’ordre et de sécurité

Abidjan, 02 mars (AIP)- Des attaques ont eu lieu ce vendredi matin dans le Centre de Ouagadougou, au Burkina-Faso faisant six morts du côté des assaillants, sept morts du côté des forces de l’ordre et de sécurité et six blessés dont deux civils, selon un communiqué publié sur le site Facebook du gouvernement burkinabé. « L’attaque terroriste perpétrée ce vendredi 2 mars 2018 par des hommes lourdement armés non identifiés a touché l’ambassade de France au Burkina Faso, l’Institut français Georges-Méliès et l’état-major général des armées. Le bilan provisoire fait état de six assaillants abattus, sept décès côté Forces de défense et de sécurité et six blessés dont deux civils « , a indiqué le gouvernement. «Le gouvernement, tout en condamnant...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.