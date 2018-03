Côte d’Ivoire/ Inter/ Tirs à Ouagadougou, quatre assaillants neutralisés

Abidjan, 02 mars (AIP)- Quatre assaillants ont été neutralisés vendredi, après une attaque armée dans le secteur de l’ambassade de France et de l’Etat-major des armées, dans le centre de Ouagadougou, a annoncé le gouvernement du Burkina Faso qui indique que l’ambassade de France et l’Etat-Major des armées du Burkina étaient visés. Selon des témoins, cinq hommes armés sont sortis d’une voiture et ont ouvert le feu sur des passants avant de se diriger vers l’ambassade de France dans le centre de la capitale du Burkina Faso. D’autres témoignages ont fait état d’une explosion près de l’état-major des armées burkinabè et de l’institut français, à environ un kilomètre de cette première attaque, toujours dans le centre de la...

