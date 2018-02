Côte d’Ivoire-Inter / Six soldats et un garde forestier tués dans des attaques au Mali

Abidjan, 28 fév (AIP) – Six militaires et un garde-forestier sont morts mardi dans deux attaques attribuées à des jihadistes dans le centre du Mali. Un véhicule des forces armées a « sauté (mardi) sur un engin explosif improvisé à environ 7 km à l’est de Dioura », dans la zone de Ségou (centre). Le bilan est de six morts », dont un lieutenant, a indiqué mercredi l’armée malienne sur son site d’information. Par ailleurs, dans la nuit de mardi à mercredi, un « terroriste a tué à Douentza (centre) un agent des eaux et forêts avec une arme » à feu, a par ailleurs affirmé une source militaire. Dans cette même région, sept civils ont été tués la semaine dernière après avoir été arrêtés par l’armée malienne, ont accusé mercredi...

