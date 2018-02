Abidjan, 23 fév (AIP) – Reporters sans frontières (RSF) soutient les médias tchadiens qui ont cessé de diffuser et de publier pendant une journée pour dénoncer les agressions subies par les journalistes et les récentes fermetures de radios communautaires. Radios silencieuses, journaux absents des kiosques. Toute la journée du mercredi, la presse tchadienne a suivi l’appel lancé par l’Union des journalistes du Tchad (UJT), en collaboration avec d’autres organisations et associations de journalistes. Cette « Journée sans presse » avait pour but de dénoncer la répression brutale et massive des médias et des journalistes par la police politique (Agence nationale de sécurité) et les agents du gouvernement. L’UJT a notamment rappelé le cas du directeur...

