Côte d’Ivoire-Inter / RSF dénonce le nouveau black-out internet en RDC

Abidjan, 27 fév (AIP) – Reporters sans frontières (RSF) appelle les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) à mettre un terme à l’interruption systématiquement du réseau internet lors des marches d’opposition. Toute la journée de dimanche, de 9h du matin à 21h le soir, les autorités ont coupé l’accès au réseau internet tandis que défilaient dans les rues de Kinshasa, et d’autres villes de la RDC, des milliers de manifestants à l’appel de l’Eglise catholique et du Comité laïc de coordination. Ces marches d’opposition au gouvernement du président Joseph Kabila ont été violemment dispersées. Un bilan fait état de deux morts, 47 blessées et plus d’une centaine d’arrestations. « Une fois encore, les autorités ont donné...

