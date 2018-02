Côte d’Ivoire-Inter / RSF condamne avec la plus grande fermeté le meurtre du journaliste d’investigation slovaque Ján

Le journaliste Jan kuciak et sa compagne (ph archive)

Abidjan, 27 fév (AIP) – Reporters Sans Frontières (RSF) condamne avec la plus grande fermeté l’assassinat du journaliste d’investigation slovaque travaillant pour le site Aktuality.sk, Ján Kuciak, et appelle les autorités à punir les auteurs de cet acte odieux. Ján Kuciak âgé de 27 ans et sa compagne ont été abattus de plusieurs balles le week-end, à Veľká Mača, à 50 kilomètres de Bratislava la capitale de la Slovaquie. Ján Kuciak s’était spécialisé dans les enquêtes portant sur des affaires de fraude fiscale à grande échelle. Son dernier article portait d’ailleurs sur les activités de Marián Kočner, un entrepreneur slovaque controversé en raison de ses liens avec plusieurs responsables politiques. « Une nouvelle fois au sein d’un pays...

