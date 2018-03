Côte d’Ivoire-Inter / Quatre humanitaires nigérians tués, un blessé et autre porté disparu

Abidjan, 02 mars (AIP) – Quatre travailleurs humanitaires nigérians ont été tués dans une attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans la ville de Rann, dans le nord-est du Nigeria, un blessé et un autre porté disparu. Selon une responsable des Nations Unies, Samantha Newport, l’attaque s’était produite jeudi soir dans cette ville reculée où « quatre travailleurs humanitaires ont été tués, un travailleur humanitaire a été blessé et un autre porté disparu. On craint qu’il ait été enlevé ». Parmi les victimes figurent notamment deux employés de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui s’occupaient de la gestion d’un camp de déplacés, un médecin travaillant comme consultant pour l’Unicef, a ajouté...

