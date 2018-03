Côte d’Ivoire/ Inter/ Plus de 4 milliards de FCFA pour financer des programmes agricoles au Congo

Abidjan, 1er mars (AIP)- Le porte-parole du gouvernement congolais, Thierry Lézin Moungalla, a annoncé mercredi, que le gouvernement congolais va allouer pour l’année 2018, la somme de 4,686 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre des programmes agricoles des filières manioc, banane et cacao. Selon lui, la somme de 1,75 milliard de francs CFA sera affectée au programme manioc tandis que 1,15 milliard de francs CFA seront alloués à la banane et 1,786 milliard de franc CFA au cacao et que ces programmes qui visent essentiellement la production et la diffusion du matériel végétal sain (boutures, rejets ou plants) seront déployés sur toute l’étendue du territoire national, avec comme cible prioritaire les petits producteurs, a-t-il souligné. Il a également ...

