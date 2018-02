Côte d’Ivoire-Inter/ Ouverture ce mardi à Ouagadougou du procès du putsch manqué de 2015

Le général Gilbert Diendéré

Abidjan, 27 fév (AIP) – Le procès du coup d’état manqué du 16 septembre 2015 s’ouvrira ce mardi à Ouagadougou avec 84 accusés dont deux généraux de l’armée burkinabé, Gilbert Diendere et Djibril Bassolé. Le 16 septembre 2015, sous la conduite de M. Diendere, des soldats du régiment de la sécurité présidentielle, l’ancienne garde prétorienne de l’ex-président Blaise Compaoré avait tenté de renverser brièvement le régime de transition mais le putsch s’est soldé par un échec, sous la pression de la rue et des soldats restés fidèles aux autorités faisant une quinzaine de morts et une centaine de blessés. Le général Gilbert Diendere et 83 autres personnes notamment des militaires sont entre autres accusés d’attentat...

